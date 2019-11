"Ein antisemitischer Kurs hat keinen Platz in Deutschland"

Joana Cotar: Also das ist überhaupt nicht realistisch. Also wir müssen wirklich mal die Zahlenverhältnisse gucken. Ein Herr Höcke, zum Beispiel, ist Vorsitzender von der AfD Thüringen. Die haben genauso viele Mitglieder wie ein Bezirksverband in NRW. Also vielleicht sollte man mal das – den Blick von Thüringen wegnehmen, mal gucken was macht denn Herr Lucassen in NRW. Was macht eine neu gewählte Corinna Miazga in Bayern, oder was macht ein Robert Lambrou und ein Klaus Herrmann in Hessen? Das sind ganz andere Figuren in der AfD. Das sind große Landesverbände, die eine komplett andere Richtung vertreten. Und die AfD ist eine bürgerliche Partei und wird