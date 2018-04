Versenkt, verbaut, vergraben

Jedes Jahr, immer wieder, die rituellen Klagelieder der hochverschuldeter NRW Städte – die Krise, der Solidarpakt, die hohen Tarifabschlüsse, der Strukturwandel, all das sei Schuld am finanziellen Kollaps. Die Zahlen klingen bedrohlich: 57 Mrd. Euro kommunale Verschuldung allein in NRW, davon 20 Mrd. Kassenkredite, eine Art städtischer Dispo.