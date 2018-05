Doku | ZDFzoom - Maxl stirbt auf der Weide

Schlachten – geht es auch schonend? Für Landwirt Thomas Jetzlsperger ist es von großer Bedeutung, dass seine Tiere in Würde sterben können. Und das an einem Ort, an dem sie keinerlei Stress ausgesetzt sind: Auf der heimischen Weide.