Backstage! Konzertmacher im Rampenlicht

Ob Helene Fischer oder eine berühmte Rockband: Mit Konzerten wollen Künstler den Musikmarkt rocken. Doch oft endet beim Kartenkauf der Spaß: Viele Zusatzgebühren machen das Erlebnis teuer.



Fans und Verbraucherschützer sind sauer. Das Problem: Es gibt einen Marktführer, an dem kommt kaum ein Musikfan vorbei. Er kann Gebühren und Preise bestimmen, bindet Künstler exklusiv an sein Unternehmen. "ZDFzoom" wagt einen Blick hinter die Kulissen.



Mit über hundert Millionen Eintrittskarten für rund 180 000 Veranstaltungen im Jahr ist der "CTS Eventim" führend in der Branche. An fast allen großen Rockkonzerten, Festivals und Sportevents verdient das Unternehmen von Klaus-Peter Schulenberg mit. Die Konkurrenz hat kaum noch eine Chance, deshalb überprüft das Bundeskartellamt derzeit den Markt.



"ZDFzoom" Reporterin Sabrina Hermsen zeigt, wie die Kunst hinter dem Kommerz verschwindet.