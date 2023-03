Ein technischer Defekt. Personen im Gleis. Kaputte Oberleitungen. Irgendwas ist immer bei der Bahn. Dabei brauchen wir sie dringend. Deutschland müsste so schnell wie möglich mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen. Denn die sogenannte Verkehrswende ist ein zentraler Baustein, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen und das 1,5-Grad-Ziel zu halten.



Doch besonders der Verkehrssektor hinkt hinterher, stellt "ZDFzoom"-Reporter Maik Gizinski fest und fragt sich "Was bremst die Bahn?", warum kann sie nicht endlich ein bedeutender Teil der Lösung für die klimafreundliche Zukunft der Mobilität werden? Zwar stellt das Unternehmen regelmäßig neue Fahrgastrekorde auf, doch das Netz ist massiv überlastet. Die Infrastruktur ist marode, und nie war die Bahn im Fernverkehr unpünktlicher als im Jahr 2022.



Die Ursachen für das Debakel sind zahlreich – und sie sind hausgemacht. Jahrzehntelang hat die Politik die Bahn kaputtgespart. Nun aber hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Bahn zur "Chefsache" gemacht. Tatsächlich aber tut sich offenbar zu wenig, um die Bahn verlässlich, komfortabel und klimafreundlicher zu machen. Gerade einmal 61 Prozent des Schienennetzes sind elektrifiziert, auf dem Rest der Strecken fahren die guten, alten Dieselloks. Und: Der Neubau von Straßen, wie aktuell der A100 in Berlin, sorgt für heftige Debatten innerhalb der Ampelregierung. Die Grünen wollten mit Blick auf den Klimawandel eine Priorisierung der Schiene durchsetzen. Auf Druck der Liberalen aber hat der Bundestag vor Kurzem beschlossen: Auch Straßenbauprojekte sollen beschleunigt werden.



"Das ist eine Fortsetzung der Verkehrspolitik der letzten 60 Jahre. Es ist ein Stillstand", sagt der renommierte Zukunfts- und Mobilitätsforscher Stefan Carsten. "Überall wird in Fahrradwege investiert, überall wird in den Ausbau von ÖPNV und von Schienen investiert. Nur in Deutschland wird Beton verbaut für Autos."



Die Verkehrswende und der Weg dahin sind offenkundig umstritten. "Was bremst die Bahn?": ein Film über die Zukunft, über Stillstand und über das Autoland Deutschland, das dringend auch zum Bahnland werden müsste.



