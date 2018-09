Dschihad in Europa

"ZDFzoom" fragt: Warum wächst die Terrorgefahr in Deutschland? Die Behörden stufen deutsche Islamisten als Gefährder ein, denen Straftaten von erheblicher Bedeutung zugetraut werden. Im Interview mit "ZDFzoom" warnt der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Ernst Walter: "Der internationale Terrorismus wird keine Dauerschleife um Deutschland drehen." Die salafistische Szene ist in Deutschland in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Rund 8500 Menschen werden ihr zugerechnet, 10 Prozent davon seien gewaltbereit, schätzt das Bundeskriminalamt. Dass Gewaltakte zu befürchten seien, betont auch der Leiter des Verfassungsschutzes NRW, Burkhard Freier, in der Dokumentation: "Es gibt eine zunehmende Zahl von Veranstaltungen von Salafisten, bei denen sie versuchen, junge Menschen zu rekrutieren und zu radikalisieren, dass alles nimmt zu. Deswegen ist der Salafismus nach wie vor eine dynamisch wachsende Bewegung, die noch nicht bekämpft ist. Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass diese Gewaltbereitschaft - nicht nur die Zahl der Menschen, sondern auch die Bereitschaft der Menschen - zugenommen haben." 800 Männer und Frauen aus Deutschland sind nach Angaben von Sicherheitskreisen bereits nach Syrien und Irak in den Krieg ausgereist, ein Drittel sei zurückgekehrt. Wer von den Rückkehrern geläutert und wer gefährlich sei, ist schwer zu beurteilen. Terrorismus-Experte Peter Neumann vom King's College in London erläutert in der Dokumentation die neue Strategie des sogenannten Islamischen Staates, den Krieg nach Europa zu tragen. Neumann sagt im Interview: "Es ist klar, dass der IS Anfang 2015 - das wissen wir von Berichten verschiedener zurückgekehrter Auslandskämpfer - damit begonnen hat, in Syrien europäische Auslandskämpfer zu Kommandos zusammenzustellen, die dann den Auftrag hatten, nach Europa zurückzukehren, um dort solche Anschläge zu verüben. Deutschland ist absolut ein Ziel des IS, es wird auch genannt. Wir wissen, dass es konkrete Pläne gibt, hier solche Anschläge durchzuführen. Insofern ist Deutschland genauso bedroht wie Belgien, Frankreich und andere europäische Staaten."