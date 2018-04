ZDFzoom: Es stinkt - Dicke Luft in Deutschland

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jedes Jahr über drei Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Allein in Deutschland etwa 35.000 – Tendenz steigend.



Wer sind die Verursacher der Luftverschmutzung und warum kriegen wir die schlechte Luft in Deutschland nicht in den Griff? Herz-Kreislauf-Probleme, Infarkte und Schlaganfälle sind die gesundheitlichen Folgen. Der ZDFzoom Reporter macht sich auf Spurensuche.