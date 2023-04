Instacrime - Auf der Spur der Fälschermafia

Der "ZDFzoom"-Reporter Gunnar Krupp folgt der Spur der Produktfälscher auf Instagram, deckt illegale Shops mitten in Deutschland auf und trifft auf Großhändler gefälschter Waren in der Türkei – als vermeintlicher Kunde aus Deutschland. Die Türkei ist einer der Hauptknotenpunkte im Handel mit Fakes. Nach und nach stößt er auf ein weltweit agierendes Netz aus hoch professionellen Produzenten und Großhändlern von Fake-Ware und findet Hinweise auf organisierte Kriminalität. Mit einem eigenen Account und einem Smartphone kann jeder Instagram-Nutzer vom Sofa aus und fast unwissentlich auf die kriminellen Kanäle geraten und Teil dieses großen Geschäfts werden. Die Recherche zeigt: Wer bestimmten Accounts mit illegalen Angeboten folgt, bekommt tiefe Einblicke in die Produktion und Organisation von Fälscher-Netzwerken.



Felipe Thomaz, Professor für Marketing mit dem Schwerpunkt digitale Schwarzmärkte in Oxford, erläutert die Dimension hinter den vermeintlich harmlosen Fake-Sneakern. Er erklärt, dass Konzernstrukturen in kriminellen Netzwerken für riesige Gewinne sorgen, die unter anderem genutzt wurden, um die Terrormiliz "Islamischer Staat" mit Waffen zu unterstützen.



Der Handel mit gefälschten Markenprodukten hinterlässt auch hierzulande seine Spuren: Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft verursachte Produktpiraterie bei deutschen Unternehmen 2022 Schäden von mehr als 60 Milliarden Euro im Jahr.



Wer ist in Deutschland für diese Art der organisierten Kriminalität zuständig und verfolgt die illegalen Händler und Hersteller? Der Film zeigt: Die deutschen Strafverfolgungsbehörden haben das Thema zu wenig im Blick. Die Fälscher nutzen das aus, um ihr Geschäft immer weiter auszubauen.