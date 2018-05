Datenlöschung beim ZDF

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen gerne, wie Sie die von uns oder von unseren Dienstleistern verarbeiteten Daten löschen können bzw. der Datensammlung widersprechen können.



Löschung des Mein ZDF / Mein ZDF-tivi Accounts



Sie können Ihr Mein ZDF / Mein ZDF-tivi Konto jederzeit in den Einstellungen des Bereichs “Mein ZDF” löschen. Bitte loggen Sie sich hierzu vorher ein.



Löschung der Daten bei Kontaktaufnahme



Wenn Sie uns z.B. per Email Anfragen zukommen lassen oder sich mit anderen Anliegen an uns wenden, werden Ihre Angaben aus Ihrer Email inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.



Sofern sie für diese Daten von ihrem Recht auf Löschung nach den gesetzlichen Vorgaben Gebrauch machen möchten, wenden sie sich bitte mit ihrem Anliegen an den Datenschutzbeauftragten des ZDF. Selbstverständlich löschen wir diese Daten, wenn Sie das möchten. Hierzu möchten wir Sie bitten, uns mit der bei der Kontaktaufnahme verwendeten Email-Adresse unter datenschutz@zdf.de zu kontaktieren. Ansonsten ist es uns nicht möglich, Ihre Anfrage zu den bei uns gespeicherten Daten zuzuordnen.



Abwahl von Cookies und Local Storage (allgemein)



Wenn Sie nicht wünschen, dass Online-Angebote Cookies- und Local-Storage-Funktionen einsetzen, dann können Sie das in den Einstellungen Ihres jeweiligen Browsers steuern. Sie erhalten dort auch einen Überblick über Ihre gespeicherten Cookies.

Sie können Cookies jederzeit löschen oder von vornherein blocken. Local-Storage-Inhalte verwalten Sie im Browser über die Einstellungen zur „Chronik“ bzw. zu „Lokalen Daten“, je nachdem welchen Browser Sie verwenden.



Deaktivierung von Nutzungsmessung