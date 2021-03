"24 Wochen" ist der Startfilm der Reihe "Moderne Heldinnen - Fünf Filme von Frauen über Frauen". Es folgen "Das Menschenmögliche" am 16. März 2020, 0.10 Uhr, "Abgebrannt" am 23. März 2020, 00.30 Uhr, "Saniyes Lust" am 30. März 2020, 00.10 Uhr und "Looping" am 06. April 2020, 00.10 Uhr.