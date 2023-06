Corinnes Geheimnis

Bislang weiß keiner von Corinnes Krankheit. Ihre Pflegeeltern haben Angst vor Mobbing und verschweigen die Krankheit. Aids ist mit zu vielen Vorurteilen und Tabus belegt.



Corinne ist ein nachdenklicher Teenager und häufig wütend. Fragen wie: "Gehöre ich wirklich dazu? Wer sind meine Freunde? Stehen sie zu mir?" beschäftigen sie sehr. Diese Suche nach sich selbst und ihrem Platz in der Welt lässt sie schneller erwachsen werden.



Bald wird sie ihr Abitur in der Tasche haben. Dann will sie das bayerische Dorf verlassen und in die Welt hinaus – und sie will sich endlich outen, ihren Freunden von ihrer Krankheit erzählen, die jahrelang verheimlicht wurde.



Ihrer Pflegemutter fällt es schwer, das Mädchen ziehen zu lassen. Bisher konnte sie die Tochter vor der Welt um sie herum beschützen, doch nun muss sie loslassen.



Eine Coming-of-Age-Geschichte. Eine Mutter-Tochter-Geschichte. Ein Film über HIV in unserer Zeit.