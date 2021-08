Freaks - Du bist eine von uns

"Du bist eine von uns." Mit diesen kryptischen Worten und einer eindrucksvollen Präsentation seiner eigenen Superkraft führt er Wendy vor, dass weit mehr in ihr steckt als die duckmäuserische junge Frau. Er rät ihr, die blauen Pillen abzusetzen, die ihr die Psychotherapeutin Dr. Stern seit ihrer Kindheit verschreibt. Die übernatürliche Stärke, die in Wendy geschlummert hatte, bricht hervor, und ihre kratzbürstige Chefin Angela, die Mobber ihres Sohnes sowie der ein oder andere Triebtäter bekommen sie in voller Härte zu spüren.



Neben Marek lernt sie noch einen weiteren "Superhelden" kennen: Elmar, nerdiger Jugendlicher mit Vorliebe für Comicbücher - und für Wendy. Gemeinsam wollen sie für eine bessere Welt kämpfen, was Wendy vor ihrer Familie krampfhaft geheim halten muss. Doch als Dr. Stern und ihre Leute Jagd auf die außer Kontrolle geratenen Verbrechensbekämpfer machen, steht plötzlich nicht mehr nur Wendys harmonisches Familienleben auf der Kippe. Und dann droht auch noch Gefahr von überraschender Seite.