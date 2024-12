Hi, AI - Liebesgeschichten aus der Zukunft

"Bei einer A.I. musst du deine Sätze knapp und pointiert halten", gibt der Roboter-Entwickler Matt seinem Kunden Chuck mit auf den Weg, als dieser seine neue Roboter-Partnerin Harmony in der Fabrik abholt und die beiden zu einem Roadtrip durch die USA aufbrechen. Der Sex-Roboter Harmony, so stellt sich auf den zweiten Blick heraus, mag Bücher und kann aus dem Stegreif Ray Kurzweil zitieren.



Am anderen Ende der Welt, in Tokio, bekommt Oma Sakurai von ihrem Sohn den niedlichen Roboter Pepper geschenkt. "Damit ich nicht verkalke", sagt die alte Dame selbstironisch. Doch Pepper entpuppt sich als Lausbube, den Omas Gesprächsthemen wenig interessieren.



Während Harmony und Chuck nach der Liebe suchen und Pepper und Oma die Zeit totschlagen, stellt sich zunehmend die Frage: Wie wird der Mensch mit künstlicher Intelligenz zusammenleben? Was wird er gewinnen, was wird er verlieren? Und: Wer sind eigentlich die Hauptfiguren dieser schönen, neuen Welt?



Unter anderen mit Matt McMullen, Chuck, Hiroyuki Sakurai, Kiyoko Sakurai, Sachiko Furusuma, Mai Sakurai, Rin Sakurai, Sam Harris und Kate Darling sowie den Robotern Harmony, Pepper und anderen.