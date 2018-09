Von Stella angestachelt, macht sich Nicole vor Lenas Augen an Tim heran, der scheinbar darauf einsteigt. Fassungslos und tief enttäuscht, zieht sich Lena zurück. Ihr Chat-Freund Noah wird für sie zu ihrem wichtigsten Kontakt. Er ist immer für sie da, verständnisvoll und unterstützend, und obwohl sie ihn nicht persönlich kennt, erzählt sie ihm alles über sich.



Lena hat keine Ahnung, dass Noah gar nicht existiert und wer sich wirklich hinter seinem Account verbirgt. Es beginnt ein böses Spiel. Bei einem nächtlichen Date mit "Noah" gerät das Cybermobbing vollends außer Kontrolle. Es reißt nicht nur Lena und die anderen Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen mit in den Abgrund. Für alle Beteiligten wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.



Das Thriller-Drama "LenaLove" erzählt von einer schönen neuen Teenager-Welt, in der die echte Persönlichkeit künstlichen "Profilen" weicht, und von den Gefahren von Cybermobbing. Der Film feierte seine Weltpremiere auf dem Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und war in der Vorauswahl für den Deutschen

Filmpreis.



"LenaLove" wurde von der Initiative "SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht" unterstützt, einem umfassenden Beratungsangebot zum Thema Medienkompetenz für Kinder zwischen drei und 13 Jahren. Sie hilft Eltern und Erziehenden mit praktischen Tipps, ihre Kinder beim maßvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu unterstützen.



Aus der Begründung der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) zum Prädikat "Besonders wertvoll" für "LenaLove": "Florian Gaag hat ganz offensichtlich ein Händchen für Stoffe, die aktuelle Trends und das Lebensgefühl der jungen Heranwachsenden aufgreifen. "LenaLove" taucht ein in die gegenwärtige jugendliche Welt der sozialen Medien und der Chats und zeichnet diese spannend, aber keineswegs schwarzmalerisch nach. (…) Die Ernsthaftigkeit und spannungsgeladene Thriller-Dramaturgie, die "LenaLove" neben anderen Qualitäten auszeichnet, sowie die überaus attraktiven beiden jugendlichen Hauptdarsteller Emilia Schüle und Jannik Schümann sprechen gerade die eigentliche Zielgruppe an."