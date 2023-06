Remake, Remix, Rip-Off

Cem Kaya, der mit "Yesilcam"-Filmen aus den türkischen Videotheken in Deutschland aufwuchs, zeichnet in seinem Collagefilm die Kopierpraxis der türkischen Filmemacher von den Anfängen des türkischen Kinos bis hin zu den heutigen Fernsehserien nach.



In Istanbul sprach der Filmemacher mit Regie-Altmeistern, Produzenten, Schauspielern, Kinobetreibern und Filmwissenschaftlern über die turbulente Kinogeschichte des Landes. Die Arbeiten an seinem Collagefilm erstreckten sich über sieben Jahre, in denen Tausende Filme gesichtet und etwa hundert Interviews geführt wurden. Eine Hommage an das türkische "Yesilcam-Kino" und an das Kino insgesamt.



Die Protagonisten in diesem Film sind Cetin Inanc, Cüneyt Arkin, Metin Erksan, Memduh Ün, Kunt Tulgar, Giovanni Scognamillo, Murat Özcan, Yilmaz Atadeniz, Birsen Kaya und viele andere.