Der Amateur-Rapper Wilson will endlich groß rauskommen. Ein Musikvideo muss her. Doch mit seiner phlegmatischen Kiffer-Crew wird der Dreh nicht leicht.



Die besten Freunde Leo und Marlon haben große Träume. Sie geben sich als Klimaaktivisten aus, um Geld zu ergaunern, reißen völlig erfolglos Frauen auf und ahnen langsam, dass ihr Zug zum Erfolg schon längst abgefahren ist.



Die Alten wiederum sitzen im Hinterhof rum und schwelgen in Verschwörungstheorien. Dabei ist ihr kleines Refugium gar nicht von Chemtrails bedroht, sondern von der ganz profanen Gentrifizierung.



Erfolg und Anerkennung hat nur eine: Die toughe junge Designerin Chloé schwebt über allem und erfindet sich auf Instagram zum x-ten Mal neu. Ihr Plan geht auf, und doch will sie eigentlich nur zurück zu Mama.



Am Ende bietet ein völlig unmotivierter Gewaltexzess Wilson die perfekte Kulisse für sein Video. Geht er jetzt viral? Und: Did these kids turn out fine?