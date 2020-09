"Wer rettet Dina Foxx?"

Jessica Richter wurde 1985 in Köln geboren und an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg zur Schauspielerin ausgebildet. Auf der Bühne spielte sie unter anderem die Helena in "Ein Sommernachtstraum", die Titelrolle in "Nora", die Nina in "Die Möwe" und die Julia in "Romeo und Julia". Im Kino sah man sie bisher in Till Endemanns "Kometen" und "Das Lächeln der Tiefseefische" (beide 2004), in "Heimatfilm", "Kai Rabe gegen die Vatikankiller" (1998) und in Andreas Kleinerts "Barriere" (2009).