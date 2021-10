Dabei müsste sie sich dringend einen Job suchen. Vor einigen Jahren hat sie ihre Stelle als Restauratorin gekündigt, um ihre Eltern zu pflegen. Nach deren Tod braucht Katja nun eine neue Anstellung, aber in ihrer Heimatstadt gibt es einfach nichts. Doch Katja sieht die Dinge positiv, und so führt sie ihr Glückstaler mit ihrem wenigen Hab und Gut nach Herzfeldt.



Der einst wunderschöne Sternpavillon, von den Bewohnern "Liebeslaube" genannt, ist über die Jahre verfallen, und für eine Renovierung steht leider kein Geld zur Verfügung. Katja braucht nicht lange, um Bürgermeister Leo Alvarez davon zu überzeugen, dass sie den Pavillon zum Preis des Abrisses wieder instand setzen kann.



Die Immobilienmaklerin Luise bittet Katja zudem, die alte Wandmalerei an ihrem Haus zu restaurieren, und lädt sie ein, bei ihr zu wohnen. Luise ist dankbar über Katjas Gesellschaft. Zumal diese einen guten Draht zu Pia zu haben scheint, der Schwester ihres Nachbarn Thomas, in den sie unglücklich verliebt ist. Luise glaubt, dass Pia, die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, etwas gegen sie hat und es deshalb nichts werden kann mit der Beziehung zu Thomas. Zwischen Katja und Thomas knistert es bereits bei ihrer ersten Begegnung, aber Katja versucht, ihre Gefühle zu unterdrücken, um Luise nicht zu verletzen.



So konzentriert sie sich lieber auf die Restaurierung des Pavillons, an dessen Kuppel die gleichen Sterne prangen wie auf ihrem Taler. Bei den Bewohnern von Herzfeldt stoßen Katjas Arbeiten auf reges Interesse. Die "Liebeslaube" war für viele der Schauplatz des ersten Kusses, ein fast magischer Ort, den viele zu vermissen scheinen. Ganz besonders Herr Körner, der hier nach 60 Jahren seiner großen Liebe noch einmal einen Antrag machen möchte.



Wird durch Katja die Magie der "Liebeslaube" wieder heraufbeschworen, und wird der Sterntaler auch Katja zum Glück führen?



Der Film "Die Sterntaler des Glücks" entführt zu märchenhaften Schauplätzen in Brandenburg und überträgt die altbekannte Geschichte zeitgemäß in die Gegenwart.