Dora Heldt: Wind aus West mit starken Böen

Katharina nimmt De Jongs Auftrag dennoch an – schließlich ist sie eine erwachsene Frau. Denkt sie. Aber kaum auf Sylt angekommen, zerrt nicht nur Schwester Inken kräftig an Katharinas Nerven, sie steht außerdem prompt Hennes gegenüber. Zu allem Überfluss will ihre Recherche nicht so richtig ins Laufen kommen. De Jong taucht plötzlich auf und gibt mit seinem Verhalten Rätsel auf.



Glücklicherweise gibt es Martha, Katharinas und Inkens ehemalige Lehrerin, die inzwischen das Archiv der Insel betreibt. Martha durchschaut nicht nur Katharinas perfekte Fassade, sie erkennt auch die Ursache für De Jongs Verhalten. Zwischen den beiden entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte.



Auch Katharinas Gefühle für Hennes werden wieder geweckt. Mit Macht. Ihr beneidenswertes Leben bröckelt unaufhaltsam. Und sie muss sich neu entscheiden, wer und was für ihre Zukunft wirklich wichtig ist.