Ein Regenbogen zu Weihnachten

Leider verläuft der Abend alles andere als erfreulich. Juli hat auf renitente Weise das Haus der Familie für Halloween dekoriert, und Kris befindet sein Computerspiel und ein Treffen mit seiner Clique für wichtiger als Papas neue Freundin. Als Martin nach diesem katastrophalen Erlebnis Nicole fragt, ob sie nicht trotzdem Lust hätte, mit in den Familien-Skiurlaub zu fahren, reagiert diese empfindlich auf Martins Oberflächlichkeit und zieht die Notbremse: Sie verkündet, dass sie Abstand brauche.



Lieber verbringt sie Weihnachten mit ihrer unorthodoxen Mutter Diana, die als überzeugte Singlefrau ohnehin über die Feiertage in Nicoles Wohnung eingezogen ist. Um sich die Zeit zu vertreiben, beschäftigt sich Diana damit, Regenbogenkekse zu backen und übers Internet zu verkaufen. Dabei kann Nicole helfen.



So macht sich Martin allein mit seinen Kindern auf den Weg in die verschneiten tschechischen Berge. Die Stimmung ist nicht die beste, denn früher war an Weihnachten Julis und Kris' Mutter mit dabei. Doch diese starb einige Jahre zuvor nach einer Krankheit. Nun machen es die mauligen Teenager dem verbliebenen Elternteil alles andere als leicht.



Doch just, als bei Martin der Frust über so viel Undankbarkeit zu groß zu werden droht, steht überraschend Nicole vor der Tür. Sie hat es bei ihrer Mutter einfach nicht ausgehalten. Außerdem will sie ihrer Beziehung und dem gemeinsamen Patchworkprojekt noch eine Chance geben. Um ihren guten Willen zu zeigen, hat sie Regenbogenkekse mitgebracht und außerdem je ein Snowboard für Juli und Kris.



Die Begeisterung über letztere ist unterschiedlich verteilt: Während Kris nur froh ist, dass er sich jetzt den anderen coolen Kids auf der Skipiste anschließen kann und nicht mehr mit seinem Papa zum Skilanglauf muss, interessiert sich Juli eher für Nicoles kleinen Hund Noël.



Nicole bemerkt bald, dass Juli außerdem auffälliges Interesse an der gleichaltrigen Yella aus dem Nachbarhaus zeigt. Verschämt gibt Juli zu, dass sie sich in Yella verliebt habe. Ihr Papa dürfe von dieser Anziehung aber auf keinen Fall etwas wissen. Nicole schlägt vor, Juli könne Yella doch ein paar der Regenbogenkekse schenken und erzählen, sie hätten eine "Pride-Party" gefeiert. Auf diesem Weg könne sie den Bogen schlagen, um Yella ihr romantisches Geständnis zu machen.



Und Nicoles Ratschlag hat tatsächlich Erfolg: Das Geschenk der Regenbogenkekse führt dazu, dass Juli zu einem Ausflug mit Yella und deren Mutter eingeladen wird. Als Juli nach einem traumhaft schönen Tag Yella im Schnee ihre Liebe gesteht, erhält sie jedoch eine brüske Abfuhr. Juli fällt aus allen Wolken und gibt Nicole die Schuld. Die wiederum bekommt nun Probleme mit Martin. Als der nämlich nach dem Grund für Julis Niedergeschlagenheit fragt und von Nicole eingeweiht wird, ist er alles andere als erfreut, dass Nicole gemeinsam mit seiner Tochter Geheimnisse vor ihm hat.



Als Kris sich dann auf der Snowboardpiste überschätzt und dabei verletzt und schließlich auch noch Nicoles Hund Noël vermisst wird, eskaliert die Lage in der neu zusammengesetzten Familie völlig.