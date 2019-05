Ferien vom Leben

Als Caro sie vom Krankenhaus zu sich nach Hause holen will und das Gespräch unauffällig auf eine Altersresidenz "mit Aussicht" lenkt, passiert es: Die agile Lilo reißt aus. An einem Rasthof springt sie bei Brummifahrer Sami ins Führerhaus, ein klares Ziel vor Augen: Sie will noch einmal an den Ort, an dem sie einst ein düsteres Geheimnis begraben hat.