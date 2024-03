Katie Fforde: Sommer der Wahrheit

Nach einer Ehekrise hatten sich Susan und Richard Bishop zum Umzug ins Hudson Valley entschlossen, um sich als Paar eine neue Chance zu geben. Richard wird in der Kleinstadt Woodstock eine Arztpraxis übernehmen - in der Hoffnung, dass die Familie dann wieder mehr Zeit füreinander hat, als das die endlosen Klinik-Arbeitstage in New York zuließen. Ausgerechnet jetzt wird Susan durch die Begegnung mit dem zunächst ahnungslosen Lucas mit der Vergangenheit konfrontiert. Verzweifelt versucht sie, ihr Geheimnis zu hüten, um ihre Familie zu schützen. Doch Susan plagt auch das schlechte Gewissen. Hat sie damals einen schweren Fehler gemacht, als sie während der Schwangerschaft nicht nach Lucas suchte? Was wird ein Geständnis für ihre Ehe bedeuten? Und wird Jimi sie für ihre Lüge hassen? Dann erkennt Lucas, wer der Junge ist, der ihm so ähnlich zu sein scheint. Als Susan sich endlich dazu durchringen kann, ihrer Familie die Wahrheit zu sagen, scheint es bereits zu spät.