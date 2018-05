Kulinarisches Herzkino: Mezé-Rezepte

Hoummus

Kichererbsen-Dip mit Sesampaste



250 g getrocknete Kichererbsen

8 EL gutes Olivenöl

1 Knoblauchzehe

4 EL Tahin (Sesampaste)

3 EL Zitronensaft

Meersalz



Die Kichererbsen über Nacht einweichen lassen. Am nächsten Tag die Kichererbsen gut abspülen und in frischem Wasser weichkochen, danach in einem Sieb gut abtropfen und abkühlen lassen. Mit den restlichen Zutaten mixen, bis eine glatte Masse entstanden ist. Bei Bedarf noch etwas Öl zugeben. Vor dem Servieren nochmal etwas Olivenöl darüber gießen.





Talattouri

Joghurt-Dip mit Gurke und Minze



250 g fetter Joghurt

1/2 Salatgurke

1 Knoblauchzehe

1 TL getrocknete Minze

1/4 TL Salz

1 EL Olivenöl



Salatgurke schälen und ganz fein hacken. Durch ein Sieb die Flüssigkeit herauspressen. Knoblauchzehe fein hacken. Salz, Gurke, Knoblauch, getrocknete Minze und Olivenöl in den Joghurt geben und gut durchmischen. Vor dem Servieren kalt stellen.