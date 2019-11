Weihnachten im Schnee

Buchhalterin Annika, verheiratet mit Christoph und Mutter des 15-jährigen Simon, ist nicht gerade besinnlicher Stimmung: Wie können die Eltern das einfach so über ihre Köpfe hinweg entscheiden? Ihre Schwester Sanne, Ärztin am Universitätsklinikum, hatte vor, wie immer nach Heiligabend, Dienste zu schieben – gemeinsam mit ihrer heißen Affäre Mark. Nur Bastian, das Nesthäkchen, freut sich über die Woche raus aus Hamburg. Seine neueste Geschäftsidee ist gescheitert. Vielleicht ist Mama Gitta einer weiteren Finanzspritze gegenüber aufgeschlossen?



Also macht sich die Familie auf nach Norwegen. Dort angekommen, ist die Vorfreude erst einmal groß: Gitta und Henri haben die verschneite Hütte festlich geschmückt, Neuigkeiten werden ausgetauscht, man macht einen gemeinsamen Ausflug in die Stadt. Doch auf engem Raum brechen schnell alte Konflikte auf. Die Eltern benehmen sich seltsam. Hat Henri etwa eine Affäre?



Bastian versucht, seine Mutter um Geld anzupumpen, zum Unwillen seiner Schwestern. Die Eltern machen sich Sorgen um Sanne, die erschöpft wirkt und der ständig schlecht ist. Doch die ist nicht überarbeitet, sondern schwanger. Aber was soll Sanne mit einem Kind, wenn sie nicht mal eine Beziehung hinbekommt? Annika hat auch dieses Weihnachtsfest das Gefühl, dass ihre Geschwister mehr geliebt werden als sie selbst. Und die dringliche Frage, ob sie Christoph eigentlich noch liebt, traut sie sich auch nicht zu beantworten. Eigentlich ist alles "okay". Aber ist "okay" genug? Und soll das jetzt alles gewesen sein? Dann gibt es da noch diesen sympathischen Norweger Morten, den sie zufällig kennengelernt hat und dessen Tante Finja Lund die gemietete Ferienhütte gehört.



Keiner von ihnen ahnt, dass dieses Weihnachtsfest die Weichen im Leben der Familie Johnen noch einmal völlig neu stellen wird.