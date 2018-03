Landgericht

Sie ist Richards Frau und Verbündete. Claire lässt sich nicht von ihrem jüdischen Mann scheiden und nimmt Diskriminierungen in Kauf. Sie versucht, pragmatisch zu sein und ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Nach dem Krieg hofft Claire, wieder ein normales Leben mit Mann und Kindern führen zu können. Aber in der Nazizeit ist etwas zerrissen, was nicht mehr zusammenzusetzen ist. Auch ihre Ehe mit Richard nicht. Claire besitzt die Größe, ihre Tochter Selma freizugeben. Sie erlaubt ihr, nach England zurückzukehren. Claire zerbricht daran.