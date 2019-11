Preis der Freiheit

Lotte Bohla, alleinerziehende Mutter eines Teenagers, betreibt einen kleinen Buchladen und hinterfragt zunehmend das autoritäre Regime in der DDR. Sie schließt sich der jungen Umweltbewegung an und gerät nicht nur aus diesem Grund immer häufiger mit Schwester Margot und Mutter Else Bohla aneinander.