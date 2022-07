Bent - Korruption kennt keine Regeln

Detective Danny Gallagher (Karl Urban) und sein Partner Charlie Horvath (Vincent Spano) ermitteln verdeckt gegen Drogenhändler Driscoll (John Finn). Doch der hat einen Hinweis bekommen und verwickelt beide in eine Schießerei. Danny und Charlie wissen nicht, dass neben ihrer Ermittlung ein weiterer verdeckter Einsatz des Drogendezernats läuft. Deshalb erschießt Charlie aus Versehen einen Kollegen, woraufhin Charlie von Driscoll getötet wird.



Driscoll sagt bei der Polizei aus, Gallagher und Horvath seien korrupte Cops und hätten deshalb ihren Kollegen erschossen. Gallagher muss für drei Jahre ins Gefängnis, Driscoll wandert ebenfalls in den Knast.



Aus dem Gefängnis entlassen, will Gallagher den Tod seines Partners rächen. Von seinem Mentor Jimmy Murtha (Andy Garcia) erfährt er, dass Driscoll ebenfalls kurz vor der Freilassung steht. Gallagher will herausfinden, wie Driscoll von ihrem Einsatz erfuhr und warum Charlie sterben musste.



Er trifft sich mit Casey (Patrick Brennan), einem Freund Charlies. Casey informiert Gallagher darüber, dass Charlie auf den Regierungsbeamten Bill Pierce (Joe Pacheco) angesetzt war. Eine Spur führt in Caseys Familie, zu seiner bei einer Explosion gestorbenen Schwester Jennifer Pierce (Cherish Gaines) und deren Witwer Bill Pierce, einem Regierungsbeamten, dem Charlie hinterherschnüffelte, weil Jennifer ihren Mann verdächtigte, Gelder zu verstecken. Womöglich wollte Bill Pierce mit Charlie einen lästigen Mitwisser beseitigen.



Gallaghers Ermittlungen führen zur geheimnisvollen Rebecca (Sofía Vergara), die für den Geheimdienst arbeitet und ebenfalls an Bill Pierce und seinen Geldern interessiert ist. Doch Jennifer hat ihre eigene Agenda, und Gallagher muss aufpassen, nicht ein zweites Mal in die intriganten Fallstricke falscher Freunde zu geraten.



Regisseur und Drehbuchautor Bobby Moresco nutzte Figuren aus den "Gallagher"-Romanen von JP O'Donnell für seinen Film, in dessen Mittelpunkt die Themen Loyalität und Verrat stehen und dessen Vorbilder Klassiker der "Schwarzen Serie" sind.