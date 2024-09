Tilly (Anna Bullard), Monica (Annie Hamilton) und Peter (Rory Alexander) haben kürzlich bei einem von ihnen verschuldeten Autounfall ihre Freundin Ali (Grace Binford Sheene) verloren. Nach der Trauerfeier, bei der es zu Anfeindungen seitens Alis Onkel Bob (Morten Holst) kommt, schlägt Monica Tilly und Peter eine Auszeit im unbewohnten Landhaus ihrer verstorbenen Großeltern vor.



Alis Tod bleibt auch dort das bestimmende Thema, wobei das Trio auf unterschiedliche Weise versucht, mit dem Verlust klarzukommen. Während die schuldgeplagte Tilly nicht loslassen kann und Antidepressiva einnimmt, versucht Monica, zu verdrängen und nach vorne zu blicken. Peter kämpft hingegen mit seiner von ihm verleugneten Alkoholsucht.



Als sich die Anzeichen mehren, dass etwas in ihrem Ferienhaus nicht stimmt, rückt die Trauer der Freunde jedoch schlagartig in den Hintergrund. Schnell wird klar: Sie sind dort nicht allein und müssen um ihr Leben fürchten.



Der norwegische Horrorthriller "Dark Windows" legt einen vergleichsweise großen Fokus darauf, ein emotionales Fundament für seine Handlung zu entwerfen, das sich in der Folge gespenstisch zum Nährboden für die Schreckensmomente des Films entwickelt.



Um seinem Film einen amerikanischen Kino-Look zu verpassen, drehte Regisseur Alex Herron in Englisch sowie mit einem internationalen Cast – darunter in einer der Hauptrollen die deutsche Schauspielerin Anna Bullard ("Spides", "SOKO Stuttgart").