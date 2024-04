Becky (Grace Caroline Currey), ihr Mann Dan (Mason Gooding) und ihre gemeinsame Freundin Hunter (Virginia Gardner) sind ein eingespieltes Team. Ihre Freizeit verbringen sie an spektakulären, steilen Hängen, die sie mit einem Minimum an Ausrüstung, zum Teil im Freeclimbing-Stil, bezwingen. Eines Tages ereignet sich eine Tragödie: Dan stürzt in die Tiefe und stirbt.



Becky kann den Verlust ihres Mannes nicht überwinden. Sie verkriecht sich in ihrem Zuhause, hat suizidale Gedanken. Ihren Vater James (Jeffrey Dean Morgan), der kein allzu großer Fan von Dan war, weist sie schroff zurück.



Dann steht Hunter überraschend vor Beckys Tür. Sie verdient ihr Geld als Bloggerin gefährlicher Kletterabenteuer. Und sie hat etwas ganz Besonderes vor: Sie will mit Becky in die Wüste fahren, um auf einen alten, ausrangierten Fernsehturm zu klettern – den B67 Tower.



Der Tower gleicht einer Nadel. Er ist eines der höchsten Gebäude der USA, extrem schmal, extrem baufällig. Lange Seile verbinden den Turm mit dem Boden und geben Halt. Die Konstruktion, deren Betreten verboten ist, rostet, die riesigen Schrauben, die die Sprossenleiter halten, lösen sich zum Teil aus den Verankerungen. Auf halbem Weg zur Spitze befinden sich zwei alte Satellitenschüsseln. Um den Turm herum ist Wüste, Niemandsland. Der nächste Ort ist klein und weit entfernt.



Becky nimmt die Herausforderung an. Der Aufstieg hat seine Schreckmomente, verläuft aber weitgehend problemlos. Die beiden Frauen erreichen die Plattform unter der Spitze. Ihren Triumph können sie nur kurz genießen. Als Becky mit dem Abstieg beginnt, während Hunter auf der Plattform das Seil sichert, löst sich die Sprossentreppe am Turm und stürzt in den Abgrund. Nur mühsam kann Hunter Becky, die frei an einem Seil über dem Nichts der Wüste schwebt, nach oben ziehen. Jetzt sitzen die beiden Frauen fest.



Bitte nicht nachmachen, zumal sich Becky und Hunter bereits mit Betreten der eingezäunten Anlage des – echten – B67 Towers strafbar machen würden. Der Film ist ein hoch spannendes Survivalabenteuer an einem der ungewöhnlichsten Orte, die man sich vorstellen kann. Auch, wenn Schauplätze und Personal begrenzt sind. Und selbst, wenn man frei von Höhenangst ist, vermitteln sich die Adrenalinstöße der Kletterinnen an das Publikum, das ihr Abenteuer teilt – ein Drahtseilakt auf kleinstem Raum Hunderte von Metern über dem Abgrund.



Der echte B67 Tower steht in Walnut Grove, Kalifornien, und ist das vierthöchste Gebäude der USA. Regisseur Scott Mann: "Wir suchten den ultimativen Platz, um festzusitzen, und fanden diesen Turm in Kalifornien. Ich war überrascht, dass es so etwas tatsächlich gibt. ... Wenn man von unten hinaufschaut, scheinen sie bis in die Ewigkeit zu reichen, in die Wolken. Sie sind Juwelen der Architektur. ... Und dann noch in der Wüste, auch so ein kahler, schwieriger Ort, um zu überleben, aber dann noch in 2000 Fuß Höhe." (zitiert und übersetzt nach den englischen Presseunterlagen)



Der Turm wurde für den Film an zwei verschiedenen Orten jeweils in Teilen nachgestellt: Der untere Teil entstand bei Palmdale in einem Ort namens Rocky Buttes, der obere in Shadow Mountain bei Victorville. Außerdem wurde mit CGI gearbeitet.