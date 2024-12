Als der reichen, versnobten New Yorkerin Frances Price (Michelle Pfeiffer) kurz vor Weihnachten ihre Privatinsolvenz verkündet wird, siedelt die Witwe mit ihrem Sohn Malcolm (Lucas Hedges) in die leer stehende Pariser Wohnung ihrer einzigen Freundin Joan (Susan Coyne) um. Der plötzliche Umzug zwingt Malcolm, seine Freundin und heimliche Verlobte Susan (Imogen Poots) zurückzulassen.



In Paris führen verschiedene Begegnungen und Begebenheiten eine fragile und unbewusst familiäre Gemeinschaft im neuen Zuhause von Frances und Malcolm zusammen. Dazu gehören zum einen die Wahrsagerin Madeleine (Danielle Macdonald) und der Privatdetektiv Julius (Isaach De Bankolé), die Frances' entlaufenen Kater Small Frank aufspüren sollen, in dessen Körper ihr verstorbener Mann weiterlebt. Zum anderen findet Frances in der einsamen und trinkfreudigen Madame Reynard (Valerie Mahaffey) eine unerwartete Freundin.



Als dann auch noch Malcolms bereits wieder liierte, aber eigentlich unentschlossene Ex Susan samt ihrem Neuen (Daniel di Tomasso) vor der Tür steht sowie ein Abschiedsbrief der insgeheim lebensmüden Frances Joan auf den Plan ruft, wird das Mutter-Sohn-Gespann endgültig aus seiner ohnehin nur aufgesetzten Komfortzone gerissen.



Die lakonische, schwarzhumorige Tragikomödie "French Exit" ist namhaft besetzt mit den Stars Michelle Pfeiffer ("Scarface", "Mord im Orient Express") und Lucas Hedges ("Lady Bird") in den Hauptrollen sowie bekannten Nebendarstellern wie Danielle Macdonald ("The Tourist") und Imogen Poots ("The Father"). Besonders Pfeiffers Darbietung der bissigen Lebedame Frances wurde vielfach gelobt und brachte ihr unter anderem eine Golden-Globe-Nominierung ein.



"French Exit" basiert auf dem gleichnamigen Roman des kanadischen Schriftstellers Patrick deWitt, der auch das Drehbuch für den Film verfasste. Es handelt sich somit um den ersten und bis dato einzigen Spielfilm des Regisseurs Azazel Jacobs ("Drei Töchter"), bei dem dieser nicht selbst für das Drehbuch verantwortlich war.