Das geschiedene Ehepaar Vincent (Laurent Lafitte) und Florence (Marina Foïs) hat sich mit geteiltem Sorgerecht in gegenüberliegenden Häusern niedergelassen. Ihre Kinder Mathias (Alexandre Desrousseaux), Emma (Anna Lemarchand) und Julien (Achille Potier) pendeln samt der kleinen Charlotte (Alice Saignes/Louise Saignes) wie Nomaden zwischen den beiden Haushalten.



Vincent ist seit einiger Zeit mit Bénédicte (Sara Giraudeau) zusammen, während Florence seit der Scheidung ein Geheimnis aus ihrem Datingleben macht. Durch gemeinsame Freunde erfährt Vincent jedoch, dass auch seine Ex-Frau wieder vergeben ist. Bei einem Pärchenabend lernen er und Bénédicte Florences Neuen, Edouard (Jonathan Cohen), kennen.



Vincent provoziert kurz darauf eine Begegnung seiner Kinder mit Edouard, die von diesem genauso wenig angetan sind wie von Bénédicte. Doch eine offene Rebellion des Nachwuchses geht nach hinten los: Um zu beweisen, dass sie es mit ihren Neuen ernst meinen, verkünden Vincent und Florence einen Kinderwunsch und Heiratsabsichten, wobei die beiden Betroffenen als Letzte davon erfahren.



Mathias, Emma und Julien fahren nun die harten Geschütze gegen ihre verhassten Stiefelternteile in spe auf und landen dadurch samt ihren Eltern vor dem Familiengericht.



Vincent und Florence sehen nur noch eine Lösung: Sie müssen den Traum ihrer Kinder vom wiedervereinigten Familienglück mitspielen – und zum Albtraum werden lassen. Zum Schauplatz des Komplotts wird dabei die Insel La Réunion, auf die Florences Eltern (Nicole Garcia und Olivier Granier) zur Feier ihres Hochzeitsjubiläums eingeladen haben.



Die französische Familienkomödie "Glücklich geschieden – Mama gegen Papa 2" stellt die Fortsetzung des Kinohits "Mama gegen Papa – Wer hier verliert, gewinnt" (2015) dar, der in Deutschland mit "Schatz, nimm Du sie!" (2017) ein Remake erhielt.



Im zweiten Teil wirkten die privat eng befreundeten Hauptdarsteller Marina Foïs ("Wie wilde Tiere") und Laurent Lafitte ("Elle") sowie Regisseur Martin Bourboulon ("Eiffel in Love") auch am Drehbuch mit – allerdings erst in zweiter Instanz, um die Szenen und Dialoge zu verfeinern.



Gedreht wurde in eigens für den Film umgebauten Häusern im Städtchen Arcachon an der Atlantikküste sowie auf der bei Mauritius gelegenen französischen Insel La Réunion.