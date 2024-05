Tom Dolan (Liam Neeson) hat durch Bankräube ein kleines Vermögen angesammelt, doch als er sich in Annie Wilkins (Kate Walsh) verliebt, stellt er sich in Hoffnung auf eine reduzierte Haftstrafe dem FBI, um danach ein ehrliches Leben führen zu können.



Als die FBI-Agenten Nivens (Jai Courtney) und Hall (Anthony Ramos) Toms Diebesbeute heimlich einbehalten und Niven zur Vertuschung seinen Vorgesetzten (Robert Patrick) erschießt, wird Tom zum Mörder erklärt. Er flüchtet mit Annie und beichtet ihr seine kriminelle Vergangenheit.



Als Mietlager-Angestellte kann Annie durch ein Überwachungsvideo von Toms Lagerraum den Geldraub der FBI-Agenten beweisen, weswegen Niven sie überfällt und schwer verletzt – jedoch ohne das Beweisvideo in die Finger zu bekommen.



Nachdem Tom Annie aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht hat, kann er sowohl Nivens reuevollen Mitläufer Hall als auch den gegen ihn ermittelnden Agenten Meyers (Jeffrey Donovan) von seiner Unschuld überzeugen und als Unterstützer gewinnen. So wird Toms zunehmend unberechenbarer und fluchtwilliger Widersacher Niven plötzlich vom Jäger zum Gejagten.



Im US-Actionthriller "Honest Thief – Ein fauler Deal" muss Action-Star Liam Neeson weder seine Tochter ("96 Hours") noch verschüttete Minenarbeiter ("The Ice Road") retten, sondern zuvorderst sich selbst in der Rolle des von zwei korrupten FBI-Agenten gelinkten Ex-Bankräubers.



Eine Besonderheit der zweiten Regie-Arbeit von "Ozark"-Co-Autor und -Produzent Mark Williams zeigt sich in seiner gleichberechtigt zur Action-Handlung entfalteten Liebesgeschichte, was Williams ein persönliches Anliegen war. Auch das Casting mit Liam Neeson in der Hauptrolle war ein expliziter Wunsch des Regisseurs, der an dem Star schätzt, wie er "Stärke, Action-Erfahrung, Intelligenz, Humor und Herz" vereint.



Für mehrere der Darsteller waren die in der Breite nachvollziehbar und lebensecht geschriebenen Charaktere ein wichtiges Kriterium für ihre Zusage. Hauptdarsteller Neeson reizte zudem der von der Crew des Films als "Mini-Boston" umschriebene Drehort Worcester im US-Bundesstaat Massachusetts, der ihn sehr an seine nordirische Heimat erinnerte.



Der Cast zeichnet sich neben Liam Neeson durch namhafte Schauspieler wie Kate Walsh ("Grey's Anatomy"), die Liam Neeson sich ausdrücklich an seiner Seite in der Rolle der Annie wünschte, Jai Courtney ("Suicide Squad", "Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben"), Jeffrey Donovan ("Fargo", "Burn Notice") und Anthony Ramos ("In The Heights", "A Star is Born") aus.



Nach anfänglich gezielt dosiert gesetzten Action-Nadelstichen baut der Film eine zunehmend stärkere Genre- und Spannungsansage auf. Liam Neeson ließ es sich nicht nehmen, wieder einen Großteil seiner Stunts sowie einen Zweikampf mit seinem Schauspielkollegen Jeffrey Donovan selbst zu drehen, was Letzterem nachhaltig imponierte. Wie üblich war Neeson bereits von Beginn an in die Stunt-Choreografie involviert, für die Neesons eigenes Stunt-Double Mark Vanselow verantwortlich zeichnet, mit dem der Darsteller bereits über 20-mal zusammengearbeitet hat.