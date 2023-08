Leb wohl, meine Königin!

Mit Léa Seydoux, Diane Kruger und Virginie Ledoyen hochkarätig besetzter, opulenter Kostümfilm über die letzten Tage am Hof des Königs Ludwig XVI., als ein ebenso prunkvoller und selbstbezogener wie realitätsferner Mikrokosmos kollabiert.



Versailles im Juli 1789: Am Hof König Ludwigs XVI., weit entfernt von den wachsenden Unruhen in Paris, führen die Bewohner des Schlosses ein sorgenfreies und unbefangenes Leben. Doch Gerüchte führen dazu, dass hinter den Schlossmauern bereits Fluchtpläne für den Ernstfall geschmiedet werden.



Sidonie Laborde, die treu ergebene Vorleserin der Königin Marie Antoinette, will nicht an die Gerüchte glauben und klammert sich an ihre gewohnten Pflichten. Voll glühender Verehrung und nicht ohne Stolz genießt sie die intimen Momente, die sie mit ihrer Königin verbringt, und ahnt doch, dass sich gewaltige Veränderungen anbahnen.



Am 14. Juli kommt es zum Sturm auf die Bastille. Das Volk hat sich bewaffnet. Überall im Land gibt es Unruhen, und der gesamte Hofadel wird von Stunde zu Stunde nervöser. Ludwig XVI. sieht sich sogar persönlich veranlasst, einzugreifen. Durch eine offene Tür kann Sidonie mithören, wie es dem König gelingt, die Vertreter des Volks einigermaßen zu beruhigen, doch gleichzeitig macht sie sich mehr und mehr Sorgen um ihre Königin, die nur noch von Missgunst umgeben zu sein scheint.



Nach dem gleichnamigen preisgekrönten Roman von Chantal Thomas schildert Regisseur Benoît Jacquot ("Sade", "Tagebuch einer Kammerzofe") die Anfangstage der Französischen Revolution aus der Sicht der jungen Bediensteten Sidonie Laborde. Mit einer opulenten Ausstattung und ironischen Zwischentönen schafft er ein dramatisches Geschichtsbild in einer aufgebrachten, schwülheißen Atmosphäre.



Für die Hauptrollen wurde ein hochkarätiges Star-Ensemble ausgewählt. Léa Seydoux ("Mission Impossible – Phantom Protokoll", "Blau ist eine warme Farbe", "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben") spielt die unschuldig-naive Vorleserin, Diane Kruger ("Inglourious Basterds", "Die Agentin", "The 355") beeindruckt als schillernde Marie Antoinette, während Virginie Ledoyen ("8 Frauen", The Beach") deren Angebetete verkörpert.



"Leb wohl, meine Königin!" feierte seine Weltpremiere 2012 als Eröffnungsfilm und Wettbewerbsbeitrag der 62. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Er wurde 2012 mit dem Louis-Delluc-Preis als "Bester französischer Film" ausgezeichnet, außerdem erhielt er den französischen Filmpreis "César" für Kamera, Kostüme und das beste Szenenbild.