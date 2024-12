In einer geschlossenen und abgesicherten Akademie werden Mädchen verschiedener Altersgruppen von Miss Brixil (Sara Canning) und Dr. Miro (Peter Outerbridge) zu "tugendhaften" Frauen ausgebildet. Die regeltreue Vivien (Katie Douglas) hat soeben Level 16, sprich das 16. Lebensjahr, erreicht. In diesem Alter wird den Mädchen eine Adoption durch eine Familie in Aussicht gestellt.



In Level 16 trifft Vivien ihre frühere Mitschülerin und Freundin Sophia (Celina Martin) wieder. Obwohl die beiden eine schwierige Vorgeschichte verbindet, vertraut Vivien Sophia, als diese ihr rät, sich heimlich der als Vitamineinnahme verschleierten Ausgabe von Schlaftabletten zu widersetzen.

Im Scheinschlaf erlebt Vivien mit, wie sie und ein anderes Mädchen vermeintlichen Adoptiveltern vorgeführt werden. Dabei erkennt Vivien, dass die Mädchen in Wahrheit verkauft werden.



Vivien und Sophia planen daraufhin eine gemeinsame Flucht, wobei sie das grausame Geheimnis lüften, was ihnen und ihren Mitschülerinnen im Falle eines Verkaufs blüht.



Das kanadische Science-Fiction-Mysterydrama "Level 16" der Regisseurin Danishka Esterhazy ist als spezifisch weiblicher Genre-Film konzipiert und ähnelt in seinem Setting unter anderem der Erfolgsserie und Buchverfilmung "The Handmaid's Tale".



Trotz des dystopischen Charakters sowie eines gewissen Horroreinschlags setzt sich Esterhazy in ihrem Film auch mit der Gefühlswelt ihrer eigenen Schulzeit auseinander.