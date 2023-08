Nicht schuldig

Annie (Demi Moore) wird klar, dass sie sich zur Wehr setzen muss. Sie bringt ihren Sohn (Joseph Gordon-Levitt) bei einem Freund in Guatemala in Sicherheit. Der Versuch, Boffano (Tony Lo Bianco) und "den Lehrer" (Alec Baldwin) gegeneinander auszuspielen, misslingt, und Boffano wird getötet. Als "der Lehrer" herausfindet, wo sich Annies Sohn befindet, kommt es in Guatemala zum Showdown.



Dichter Psychothriller um eine Geschworene in Nöten - mit den Hollywoodstars Demi Moore und Alec Baldwin in den Hauptrollen.