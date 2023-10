Ted Winter (Liv Schreiber) befreit Evelyn Salt (Angelina Jolie), eine seiner Topagentinnen, unter dem Druck ihres deutschen Mannes Michael (Mike) Krause (August Diehl) aus nordkoreanischer Folterhaft.



Zwei Jahre später: Evelyn und Michael, Arachnologe beim "Smithsonian Institut", leben glücklich in Washington D.C. Da kommt es in der dortigen CIA-Zentrale zu einer folgenschweren Begegnung.



Salt trifft auf den russischen Überläufer Orlov (Daniel Olbrychski). Während Ted und sein engster Mitarbeiter, Peabody (Chiwetel Ejiofor), zuhören, beschuldigt Orlov Evelyn Salt, für den KGB zu arbeiten und ein Attentat auf den russischen Präsidenten Matveyev (Olek Krupa) zu planen. Matveyev wird sich zum Staatsbegräbnis des kürzlich verstorbenen US-Vizepräsidenten in New York aufhalten.



Salt taucht auf spektakuläre Weise ab, um sich dem Zugriff ihrer Kollegen zu entziehen. Sie kann aus dem Hochsicherheitstrakt der CIA fliehen, kurz in ihrer Wohnung Station machen, ohne dort auf ihren Mann zu treffen, ihre ehemaligen Kollegen immer dicht auf den Fersen. Während Ted an Salts Unschuld zu glauben scheint, ist Peabody bereit, die vermeintliche Überläuferin notfalls selbst zu erschießen.



Ted und seine Leute rätseln, was Salt wirklich vorhat. Einerseits sieht es aus, als wolle sie auf eigene Faust ihren Namen reinwaschen. Andererseits schrillen die Alarmglocken bei der CIA, als Salt tatsächlich beim Begräbnis des Vizepräsidenten in einer riesigen New Yorker Kathedrale auftaucht.



Salt kann den russischen Präsidenten in ihre Gewalt bringen und tötet den Mann. Scheinbar! Die Russen bringen ihre Atomwaffen in Stellung, die US-Amerikaner sehen sich gezwungen, zu reagieren.



Genau das hat Orlov beabsichtigt, der Salt als Kind in Russland für den KGB rekrutierte. Doch Orlov hat einen fatalen Fehler begangen, als er Salts Mann entführen und töten ließ.



Salt lässt Orlov und seine Leute hinter sich und kehrt nach Washington zurück. Ihr Weg führt direkt in die Kommandozentrale der westlichen Welt, ins Weiße Haus, wo es zum Showdown zwischen Salt und Ted Winter kommt.



Angelina Jolie, die in den vergangenen Jahren viel mit ihrem Privatleben Schlagzeilen machte, zeigt hier nach ihren "Lara Croft"-Filmen einmal mehr, dass sie einer der wenigen großen (Action-)Stars des US-Kinos ist.



Für die Rolle von Salts russischem Ziehvater Orlov holte Regisseur Noyce den polnischen Altstar Daniel Olbrychski vor die Kamera, der in seinem Heimatland bis heute eine Schauspiellegende ist und es in den 70er- und 80er-Jahren auch zu internationalem Ruhm brachte.



Als Salts deutscher Ehemann Michael/Mike ist der Charakterdarsteller August Diehl zu sehen.