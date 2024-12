Nach einer Gasexplosion ist eine Gruppe von Bergarbeitern in einer abgelegenen Diamantenmine eingeschlossen und droht zu ersticken. Ihre einzige Überlebenschance besteht in der rechtzeitigen Anlieferung eines speziellen Bohrlochkopfs über wegen Taugefahr gesperrte Eisstraßen.



Mit Glück gewinnt der gut vernetzte Spediteur Jim Goldenrod (Laurence Fishburne) ein Team für die potenzielle Selbstmordmission: Der arbeitssuchende Trucker Mike McCann (Liam Neeson), sein durch Kriegstraumata an Aphasie erkrankter Bruder und Mechaniker Gurty (Marcus Thomas) sowie die indigene Aktivistin Tantoo (Amber Midthunder), die um ihren in der Mine verschütteten Bruder Cody (Martin Sensmeier) bangt, begeben sich mit Goldenrod und der tonnenschweren Ladung auf die Straße. Dabei schaut ihnen der von dem Minenbetreiber abgesandte Versicherungsvertreter Varnay (Benjamin Walker) auf die Finger.



Bald kommt es auf dem dünnen Eis zu einem tödlichen Zwischenfall, der sich nur durch Sabotage erklären lässt. Schnell wird klar, dass der schutzlose Rettungstrupp nicht nur ob der extremen Wetterbedingungen in Lebensgefahr schwebt. Denn es gibt jemand, der die verunglückten Bergleute sowie ein schmutziges Geheimnis für immer begraben sehen will.



Der von dem französischen Filmklassiker "Lohn der Angst" (1953) und dessen Hollywood-Remake "Atemlos vor Angst" (1977) inspirierte Actionthriller "The Ice Road" von Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Hensleigh ("The Punisher", "Armageddon – Das jüngste Gericht", "Jumanji") wurde unter realen Bedingungen auf echten Eisstraßen sowie in einer Mine in Kanada gedreht.



Zur Vorbereitung auf die eisigen Außendrehs machte der Hollywood-Actionstar Liam Neeson kalte Duschen zu seiner festen Morgenroutine.