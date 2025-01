Reality Winner (Emilia Jones) wächst mit ihrer Schwester Brittany (Kathryn Newton) bei ihren Eltern Ron (Zach Galifianakis) und Billie (Connie Britton) im texanischen Kingsville auf. Früh entwickelt Reality ein aktivistisches Bewusstsein, nicht zuletzt, weil sie ideologisch stark von ihrem pazifistischen Vater geprägt ist.



Reality träumt davon, nach der Highschool ins Ausland zu gehen, um humanitäre Projektarbeit zu leisten. Zum Entsetzen ihrer Eltern lässt sie sich dafür unerwartet von der U.S. Air Force rekrutieren. Doch nach zwei Jahren Fremdsprachenausbildung springt für Reality statt eines Auslandseinsatzes nur ein Bürojob heraus, wo sie Übersetzungen und Transkripte anfertigt, die bei Verdachtsmeldung militärische Angriffe nach sich ziehen. Reality gerät in ein moralisches Dilemma, das sie durch exzessiven Sport, Ehrenämter und Spenden zu verdrängen und auszugleichen versucht.



Obwohl die junge Spezialistin ein Leben allein vorzieht, kommt sie mit Andre (Danny Ramirez) zusammen, der für eine Ausbildung zum Tierarzt spart. Ihre Beziehung nimmt ein jähes Ende, als Reality ohne Rücksprache ein Jobangebot einer Nichtregierungsorganisation in Betracht zieht, das jedoch wegen ihres fehlenden Collegeabschlusses zurückgezogen wird.



Desillusioniert heuert Reality 2017 als Übersetzerin bei der NSA an, nicht zuletzt, um ihren mittlerweile geschiedenen, schwer kranken Vater zu unterstützen.



Als Medienberichte über mögliche Hackerangriffe aus Russland bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen hochkochen und die Regierung von Donald Trump Unwissenheit vortäuscht, entscheidet sich Reality, Geheimdokumente, die das Hacking bestätigen, der Webseite "The Intercept" zuzuspielen. Schnell bekommt es Reality mit dem FBI und der vollen Härte des Gesetzes zu tun.



Das mit tragikomischem Galgenhumor erzählte Biopic "Winner" von Susanna Fogel ("The Flight Attendant", "Cat Person") skizziert die wahre Lebensgeschichte der amerikanischen Whistleblowerin Reality Winner nach, die nach ihrem Leak von geheimen NSA-Dokumenten in den USA zur bis dato längsten Haftstrafe für ein derartiges Delikt verurteilt wurde.



Mit der Hauptdarstellerin Emilia Jones ("CODA", "Cat Person") sowie Zach Galifianakis ("Hangover", "Only Murders in the Building"), Kathryn Newton ("Ant-Man and the Wasp: Quantumania"), Connie Britton ("Bombshell", "The White Lotus") und Danny Ramirez ("Top Gun: Maverick") in den Nebenrollen ist "Winner" hochkarätig besetzt.



Das Drehbuch des Films basiert auf dem Artikel "Who is Reality Winner?" von Kerry Howley, der 2017 im "New York Magazine" erschien.



Der Fall von Reality Winner wurde zuvor bereits unter anderem als Theaterstück und als Dokumentarfilm sowie für den Kinofilm "Reality" mit Sydney Sweeney in der Rolle der Whistleblowerin adaptiert.