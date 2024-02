Die nackte Wahrheit

Frust auf der ganzen Linie: Die preisgekrönte Fernsehproduzentin Abby Richter (Katherine Heigl) steht nicht nur mit den Einschaltquoten ihrer Show im Frühstücksfernsehen eines lokalen US-Senders im Abseits, sondern hat derzeit auch privat kein Glück mit den Männern. Arrangierte Blind-Dates entlarven sie als anstrengenden Kontrollfreak, was erklären könnte, warum auch ihrer Show die Spontanität fehlt. Das soll sich nach Meinung ihres Chefs (Nick Searcy) schnellstmöglich ändern, weshalb er zur Verärgerung Abbys Moderator Mike Chadway (Gerard Butler) anheuert, der unter dem Titel "The Ugly Truth" (Die hässliche Wahrheit) die Missverständnisse zwischen den Geschlechtern sarkastisch und vulgär zu erklären weiß.



Die Rechnung geht auf - die Quoten schießen in Rekordhöhe. Doch Abby kann sich darüber nicht freuen, hat nur Verachtung für Mike und macht mit ihm schließlich folgenden Deal: Mike soll Abby helfen, ihren Nachbarn und Traumprinzen Colin (Eric Winter) zu erobern. Sollten seine Macho-Tipps dabei zielführend funktionieren, will Abby ihn nicht weiter bekämpfen, sollte er versagen, kündigt er seinen Job in ihrer Show, und sie hat wieder Ruhe. Mike lässt sich auf den Handel ein, der für beide Seiten jede Menge Überraschungen bereithält.