Tödliche Nähe

Hardy (Bruce Willis) glaubt nämlich nach wie vor nicht, dass der für den Mord an seinem Vater festgenommene und verurteilte Mann wirklich für die Tat verantwortlich ist. Als dann auch noch ein Serienmörder aktiv wird, ist er davon überzeugt, dass es sich um den Mörder seines Vaters handelt.



Hardy fängt an, auf eigene Faust und außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs zu ermitteln. Dabei kommt ihm seine neue Kollegin (Sarah Jessica Parker) in die Quere. Auch seine ehemaligen Kollegen um seinen Onkel Nick Detillo (Dennis Farina), den neuen Polizeichef, versuchen, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.



Spannender Thriller mit Bruce Willis in der Hauptrolle, der Licht in dunkle Machenschaften bringt. An seiner Seite Sarah Jessica Parker, der es gelingt, dem einsamen Wolf den Kopf zu verdrehen.