Verblendung

Mikael Blomkvist (Daniel Craig), geschieden, Vater einer Tochter, ein bis dato erfolgreicher Journalist, hat vor Gericht eine empfindliche Niederlage erlitten, nachdem er von seinem Widersacher Wennerström (Ulf Friberg) aufgrund von Mikaels Enthüllungen im Magazin "Millenium" verklagt wurde.



Damit der Skandal in Stockholm abkühlen kann, reist Mikael auf Einladung des Industriellen Henrik Vanger (Christopher Plummer) nach Hedestad im Norden des Landes, wo die Familie Vanger großzügig auf einer Insel residiert. Getarnt als Biograph Henriks und Chronist der Firmengeschichte soll Mikael herausfinden, was mit Henriks Nichte Harriet passiert ist. Die junge Frau ist seit September 1966 spurlos verschwunden. Henrik glaubt, dass sie ermordet wurde, ehe sie ihm etwas Wichtiges sagen konnte, an jenem Septembertag, an dem sie verschwand.



Mikael bezieht ein kleines Häuschen am Meer, eine Katze ist zunächst seine einzige Gesellschaft. Er lernt den Vanger-Clan persönlich kennen: Martin Vanger (Stellan Skarsgård), der das Firmenkonglomerat der Familie leitet, lebt in einem hochmodernen Anwesen auf der Insel. Martin und Harriet waren Geschwister, Kinder von Gottfried Vanger, der 1965 ertrunken ist. Liv (Arly Jover), Martins Freundin, kommt einmal im Jahr aus Hongkong zu Besuch. Anita Vanger (Joely Richardson) lebt in London und lässt sich nie blicken, Cecilia (Geraldine James), eine Tochter von Henriks Bruder Harald, ist auf der Insel geblieben.



Zur selben Zeit in Stockholm: Lisbeth Salanders (Rooney Mara) gesetzlicher Vormund, Palmgren (Bengt CW Carlsson), hatte einen Schlaganfall. Jetzt kümmert sich Erik Bjurman (Yorick van Wageningen) um die geniale Hackerin mit der schwierigen Vergangenheit. Bjurman nutzt seine Macht brutal aus, vergewaltigt Lisbeth in seiner Wohnung. Mit Gegenwehr hat er nicht gerechnet, doch Lisbeth lässt ihren Peiniger nicht ungestraft davonkommen.



Als Mikael Hilfe bei seinen Recherchen benötigt, kontaktiert er Lisbeth über Henriks Anwalt Frode (Steven Berkoff) und ihren Chef Armansky (Goran Visnjic). Sie reist nach Hedestad, wo die Recherchen im Falle Harriet eine dramatische Wende nehmen: Die Aufschlüsselung von Harriets Notizen und Recherchen im Firmenarchiv der Vangers legen den Verdacht nahe, dass eines der Familienmitglieder ein Serientäter ist und im Laufe der Jahre mehrere brutale Frauenmorde begangen hat.

Doch eine der Taten passt nicht in das Muster und auch Harriets Schicksal bleibt zunächst ungeklärt.