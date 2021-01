DIY Last-Minute-Geschenk mit Eda und Lisa ️?

Jedes Jahr derselbe Stress. Bald ist Weihnachten und du hast noch kein Geschenk? Eda und Lisa haben da was für dich. Eine DIY Anleitung für ziemlich coole T-Shirts. Und nebenbei erzählen sie, wie es bei ihnen an Weihnachten so aussieht. Hier die Anlei...

7 min 7 min 08.12.2017 08.12.2017 UT UT Video verfügbar Video herunterladen