Frag eine Asexuelle: Masturbierst du? ??- Auf Klo mit Michelle

Ekeln sich asexuelle Menschen vor Sex oder masturbieren sie sogar? Michelle ist asexuell und was sie macht, wenn sie eines Tages Kinder haben will, beantwortet sie hier im Q&A. Wenn du uns für das nächste Q&A deine Fragen stellen willst, folg uns auf In...

