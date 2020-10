GAME OF THRONES: Ein Ritter der Sieben Königslande / Analyse & Besprechung / Staffel 8 Episode 2

Die Schlacht von Winterfell steht bevor. In der zweiten Folge der achten Staffel von Game of Thrones sehen wir nochmal all unsere geliebten Figuren wieder und manche vielleicht zum letzten Mal. Das und viel mehr besprechen wir in unserer Folgenbesprechu...

126 min 126 min 23.04.2019 23.04.2019 Video herunterladen