Das LECKERSTE Avocado Menü I Burger & Pommes Rezept

Hey! Einen Avocado Burger & Avocado Pommes zum selber machen? YES PLEASE! Heute zeige ich euch 2 einfache Rezepte, die ihr für euch, Freunde und Familie super einfach nachmachen könnt so eine (Avo)-Party schmeißen könnt! ^^

6 min 6 min 03.12.2018 03.12.2018 Video herunterladen