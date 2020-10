GERMANIA - Figub Brazlevič

„Bin ich Deutsch? Bin ich Balkan?“- Beatmaker Figub Brazlevič nimmt jeden so, wie er ist, denn in seiner Deutsch-Bosnischen Familie "ist so ziemlich jede Religion vertreten". Heimat ist für ihn reine Kopfsache ... und sein geliebtes Süddeutschland.

