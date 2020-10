SLIME vs. Real - Kelly & Sturmwaffel in der SCHLEIMHÖLLE!

Gummi vs. Real war gestern! Slime vs. Real ist jetzt der neuste Shit! Kelly & Sturmwaffel sind in der Schleimhölle und müssen darum battlen, wer die echte und wer die Slime Version essen muss. Wer den größeren Erfolg hat und wie der Slime schmeckt, erfa...

12 min 12 min 15.12.2017 15.12.2017 Video herunterladen