INFORMR Vox // Homo und verheiratet: Geht das für dich klar?

Die SPD will die Ehe für alle – und zwar noch vor der Wahl. Wir haben euch gefragt: Was haltet ihr davon? Was spricht dafür? Und was dagegen?INFORMR auf Facebook: www.facebook.com/weareinformrINFORMR ist das neue Debattenformat für die Generation Y. Jed...

2 min 2 min 07.03.2017 07.03.2017 UT UT Video herunterladen