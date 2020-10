Der große Streit während des Kostory-Umzugs nach London! ?

Jo Leute - Mit diesem Vlog seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand! :D Wir haben es in die Wohnung geschafft und leben uns in London ein! :D OMG WAS WAR BITTE DIESE REISE?! xD Ich hoffe, euch gefällt das Video! :)

9 min 9 min 08.09.2017 08.09.2017 UT UT Video herunterladen