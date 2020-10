FLUORIDE & ZAHNPASTA - Die ganze Wahrheit

Was ist jetzt eigentlich mit diesen Fluoriden in der Zahnpasta?? QUELLEN Meyer-Lückel, Hendrik, Sebastian Paris, and Kim Ekstrand, eds. Karies: Wissenschaft und Klinische Praxis. Georg Thieme Verlag, 2012. Kapitel 2, S. 23-38, Ätiologie und Pathogenes...

8 min 8 min 08.02.2018 08.02.2018 UT UT Video herunterladen